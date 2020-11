Gatito fernandez, goleiro do Botafogo. Foto: Gilvan de Souza Gilvan de Souza

Rio - Suspenso por três jogos pelo STJD por chutar o VAR, o o goleiro Gatito Fernández iniciou o retorno ao treinos em campo pelo Botafogo. De acordo com o 'Premiere', durante o jogo contra o Fortaleza, Flavio Tenius se animou com a volta do paraguaio, que se recupera de um edema no joelho.

A suspensão do goleiro é válida até o jogo contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira. Em entrevista a uma rádio paraguaia, o arqueiro afirmou que pretendia retornar nesta partida, mas ainda não pode atuar. Com isso, Gatito tem retorno previsto para dia 5 de dezebro, contra o Flamengo.