Publicado 26/11/2020 20:54

Rio - Na 19ª colocação no Campeonato Brasileiro, o Botafogo vive péssima fase na temporada e já está a cinco pontos de deixar a zona de rebaixamento. Na última rodada, o clube foi derrotado pelo Atlético-MG fora de casa por 2 a 1. Jornalista do 'SporTV', Carlos Cereto comentou a situação do Alvinegro e afirmou que os adversários 'não fazem força pra vencer' a equipe.

"Ninguém está fazendo força para ganhar do Botafogo. O Botafogo só tem três vitórias, uma delas contra o Atlético-MG e outra contra o Palmeiras, que são dessas coisas, que, incrivelmente, só acontecem com o Botafogo. O Goiás, que é o lanterna do Campeonato, tem jogos a menos. Não parece que vai conseguir uma reação, mas tem jogos a menos", disse Cereto, que completou:



"O Coritiba também está em uma situação muito complicada... Mas o Botafogo, destes três últimos colocados, é o que menos parece que vai conseguir uma reação. É incrível. A cada rodada que passa o Botafogo vai se afundando cada vez mais. É muito fácil ganhar do Botafogo", encerrou o jornalista.