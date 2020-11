Por O Dia

Publicado 27/11/2020

Rio - Contratado no início de novembro para socorrer o Botafogo, o técnico argentino Ramón Diaz já deixou o clube. Sem sequer comandar o time à beira de campo por conta de um problema de saúde, o treinador e sua comissão foram informados nesta sexta-feira da demissão. Com apenas 22 dias como profissional do Alvinegro, o técnico aumenta a lista de treinadores com passagem relâmpago no clube. Veja os nomes deste século:Após a saída de Paulo Autuori neste ano, Bruno Lazaroni foi efetivado como técnico do Alvinegro, mas ficou apenas 27 dias, somando apenas duas vitórias em seis jogos.Depois da conquista do Carioca de 2018, Alberto Valentim deixou o Botafogo, que efetivou Marcos Paquetá. No entanto, o técnico ficou só 36 dias no cargo, somando cinco partidas e uma vitória.Treinador do Botafogo entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, Felipe 'Tigrão' ficou menos de 50 dias no clube. Em sete jogos, somou apenas duas vitórias.Em 2008, o Botafogo contratou Geninho para substituir o vitorioso Cuca. Contudo, o técnico ficou apenas 41 dias no Alvinegro, com apenas duas vitórias em seis jogos.A passagem meteórica fica por conta de Mário Sérgio. Falecido em 2016 no desastre aéreo da Chapecoense, o ex-técnico somou três jogos e três derrotas em 2007, entregando o cargo logo depois.Após o título brasileiro de 1995, Paulo Autuori voltou ao Botafogo em 1998, levando o Torneio Rio São-Paulo. Em 2001, retornou ao clube, mas ficou na equipe por apenas 40 dias.Entre as duas passagens de Abel Braga pelo Botafogo (2001-2002), Arthur Bernardes passou pelo clube. No entanto, somou apenas 44 jogos, sem sequer uma vitória.Após a saída de Arthur Bernardes, Abel Braga voltou ao cargo de treinador. Contudo, durou apenas 29 dias, entre agosto e setembro de 2002.Após a rápida passagem de Abel Braga ao final de 2002, Ivo Wortmann foi contratado. Mas o técnico também não durou muito tempo, ficando apenas 46 dias.Ainda em 2002, Carlos Alberto Torres foi contratado, mas assim como Wortmann e Abel, não deu sequência ao trabalho, comandando o time por apenas 11 dias.