Tulio Lustosa, gerente de futebol do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 20:25

Rio - Depois de mais uma troca no comando técnico do Botafogo, os jogadores tomaram iniciativa e cobraram a alta cúpula do clube. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, os atletas desaprovaram a demissão de Ramón e Emiliano Díaz e questionaram as decisões tomadas por Túlio Lustosa, gerente de futebol. O Alvinegro anunciou a volta de Eduardo Barroca.

Publicidade

Segundo o repórter, a insatisfação do elenco não é com a chegada de Barroca, e sim com a saída de Ramón Díaz, que sequer treinou o clube por conta de um problema de saúde. Com Barroca, o Alvinegro chega ao quinto técnico no ano: Alberto Valentim, Paulo Autuori, Bruno Lazaroni, Ramón Díaz e Eduardo Barroca, além dos interinos Emiliano Díaz e Flávio Tenius.