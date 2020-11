Ramón Díaz Reprodução

Por O Dia

Rio - A fase do Botafogo é terrível. Dentro de campo o clube está na zona de rebaixamento, com apenas 20 pontos, na 19ª posição. Fora dele, a situação é tão ruim quanto. Afundado em dívidas, o Alvinegro também trocou de técnico mais uma vez, demitindo o argentino Ramón Díaz para trazer de volta Eduardo Barroca. Leonardo Baran, comentarista da 'Band' analisou a mudança.

"O Botafogo fez correto em não aguardar mais o Ramón Díaz. Agora escolhe o Barroca. O Botafogo está jogando a toalha, dando demonstração de que está pensando no próximo ano. Não é técnico para agitar ou tentar trazer algo novo. Estava com péssimo trabalho no Vitória, só uma vitória, provavelmente seria demitido sábado. O Botafogo traz um técnico para o ano que vem", disse Baran, antes de emendar:



"Quando o Botafogo contratou Ramón Díaz e ele voltou às pressas, fiquei com um pé atrás. Ninguém faz cirurgia de garganta de uma hora para outra. O que que ele ia fazer? Se tem problema grave, não adianta o Botafogo ficar com ele, pode ter recaída", encerrou o jornalista.