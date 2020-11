O CRÉDITO DA FOTO É OBRIGATÓRIO: Vítor Silva/Botafogo Honda.Botafogo x Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos. 22 de Novembro de 2020, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Vitor Silva/Botafogo

Por Lance

Rio - O clima ruim nos bastidores foi exposto. Nesta sexta-feira, Keisuke Honda escreveu, em uma rede social, que "pensa em sair do Botafogo" caso não seja convencido e acha "inacreditável" todos os problemas que o clube possui internamente, no que diz respeito à troca de treinadores.



O camisa 4 não gostou da demissão de Ramón Díaz e a comissão técnica do argentino após apenas 16 dias de trabalho. O Botafogo alegou que "não podia esperar" pelo treinador, que tem previsão de alta de uma cirurgia realizada no Paraguai apenas para o dia 7 de dezembro.



Honda não gosta da forma que o clube vem sido gerido e, principalmente, nas seguidas trocas de comando - contando interinos, Eduardo Barroca será o sétimo treinador do Alvinegro na temporada.



O japonês quer conversar com a diretoria sobre o seu futuro no clube de General Severiano. Com os bastidores desorganizados, o camisa 4 realmente considera a ideia de deixar o Alvinegro, mas quer que um contato sobre as ideias e justificativas dos dirigentes parta da própria diretoria.



Honda acredita que a diretoria precisa procurá-lo, e não o contrário. O japonês aguarda este possível contato para decidir o futuro no clube de General Severiano. Enquanto isto, o Botafogo permanece na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro e passa por situação complicada na zona de rebaixamento da competição.