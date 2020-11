Honda. Botafogo x Cuiaba pela Copa do Brasil no Estadio Nilton Santos. 27 de Outubro de 2020, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Vitor_Silva

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 10:58 | Atualizado 28/11/2020 15:23

Rio - O clima nos bastidores do Botafogo está tão ruim quanto o dos gramados. Na última noite, Honda foi às redes sociais e ameaçou deixar o clube por conta da recente troca de técnicos. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, alguns jogadores se mostraram insatisfeitos com a conduta do meia japonês.

Segundo o repórter, um dos atletas classificou a atitude do jogador como 'babaca e covarde'. Ainda segundo Thiago, outro fato descontenta o elenco: a ausência de Honda em parte dos jogos da equipe por conta física. Segundo os atletas, o meia poderia ao menos viajar com o grupo e ficar no banco de reservas.