Honda Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 13:55

Rio - A declaração de Keisuke Honda nas redes sociais na última sexta-feira continua rendendo debate. No Twitter, o japonês afirmou ameaçou deixar o clube após a troca recente de técnicos. Para o ex-atacante Edmundo, hoje comentarista da 'Fox Sports', a atitude do meio-campista do Botafogo teve cunho estratégico para a sequência da carreira do atleta.

Publicidade

"Joguei dois anos e meio no Japão, falo com alguns amigos de lá. Todo mundo ficou surpreso com a vinda do Honda para o Botafogo. Ao apurar essa notícia, na verdade ele queria jogar em um grande time em mercado com visibilidade para jogar Olimpíadas. O Botafogo preenche esses requisitos. Seriam só seis meses, jogaria Olimpíadas e depois resolveria sua situação. Veio a pandemia e ele permaneceu", disse Edmundo, que emendou:



"A situação do Botafogo é complicadíssima, imagino que já tenha conversado internamente e não veja solução. Acho que é justa. É um homem do mundo, já jogou em vários países. Abriu leque para possibilidade de transferências. Quando não tem perspectiva de melhora, quem tem mercado acaba saindo. É uma pena. Não trouxe muita qualidade técnica ao Botafogo, mas é legal ter um japonês que jogou três Copas do Mundo atuando no futebol brasileiro", encerrou.