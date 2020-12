Botafogo vive momento delicado Reprodução

02/12/2020

Rio - Líderes de torcidas organizadas do Botafogo estiveram no Estádio Nilton Santos, na tarde desta quarta-feira, para fazer cobranças sobre o momento ruim da equipe. O grupo conversou, pacificamente, com alguns atletas que deixavam o treino e pediu uma reunião com a cúpula de futebol do clube. As informações são do site "GE".

De acordo com o portal, a conversa com a diretoria foi agendada para uma nova data. A ideia é blindar o elenco, que já está pressionado na briga contra o rebaixamento. A promessa é de passar aos atletas tudo que for colocado em pauta pelos torcedores.

A cobrança aconteceu no dia que marca a transição para a nova diretoria. Por esse motivo, o vice-presidente eleito Vinícius Assumpção e o presidente eleito Durcesio Mello estavam presentes no local.

