Rio - O Campeonato Brasileiro terá um jogo isolado na próxima quarta-feira. Se trata de São Paulo x Botafogo, jogo adiado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontecerá no Morumbi, às 21h30. De acordo com o jornalista Carlos Cereto, o duelo pode definir os rumos do torneio, em caso de uma vitória do time paulista.

"Quarta tem São Paulo x Botafogo. Se o São Paulo vencer, e tem tudo para vencer, o Botafogo hoje tem time de Segunda Divisão e o São Paulo tem time para disputar o título brasileiro, vai abrir sete pontos de vantagem para o segundo colocado, o Atlético-MG, aí acabou a brincadeira, já era", disse Cereto no 'Seleção SporTV'.



O apresentador André Rizek, o narrador Luis Roberto e o comentarista Paulo Vinicius Coelho discordaram de Cereto e pregaram mais cautela. O São Paulo hoje soma 47 pontos, quatro a mais que o vice-líder Atlético-MG e cinco a mais que o Flamengo, terceiro colocado. Grêmio fecha o G-4 da competição, com 40 pontos.