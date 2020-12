Diagnosticado com covid-19, Eduardo Barroca teve a reestreia pelo Botafogo adiada Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 12:59

Rio - Eduardo Barroca não comandará o Botafogo na partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira, no Morumbi. Apesar de estar assintomático, o treinador não foi liberado pela CBF, que exige 10 dias de isolamento a partir do teste positivo. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Thiago Franklin.

O Glorioso recebeu a resposta da entidade na manhã desta terça-feira. Com isso, Felipe Lucena, auxiliar de Barroca, estará à frente da equipe no duelo desta quarta.

Barroca começou a ter sintomas da Covid-19 no último dia 29. Desde então, está afastado do clube e trabalhando remotamente. Ele não chegou a estrear no comando do Botafogo.