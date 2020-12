Fase alvinegra é terrível Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 08:59

Rio - Em grande agonia, o Botafogo a cada rodada se aproxima mais da Série B. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, expostos no seu site "Infobola", a equipe de General Severiano já tem 88% de risco de jogar a Série B no ano que vem. A situação é bem dramática.

O Glorioso é a equipe com mais risco de rebaixamento. Nem mesmo o lanterna Goiás tem mais possibilidades de cair, de acordo com o matemático. O risco do Esmeraldino é de 86%. Em seguida, também em situação desesperadora vem o Coritiba com 75%.

Na última quarta-feira, o Glorioso voltou a ser derrotado no Brasileiro. Em jogo adiado da 18ª rodada, a equipe carioca foi goleada por 4 a 0 pelo líder São Paulo. O resultado foi a sexta derrota seguida do Fogão no torneio.

Em penúltimo no Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem novo compromisso pela competição no próximo sábado. O adversário é o Internacional, no Beira-Rio, às 19 horas.