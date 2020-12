Botafogo foi derrotado em Porto Alegre Ricardo Duarte/Sport Club Internacional

Por O Dia

Rio - Apesar da derrota por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio, pela 25ª rodada do Brasileirão, o Botafogo mostrou uma postura diferente dos últimos jogos. Gerente de futebol do Glorioso, Túlio Lustosa elogiou a mudança de atitude depois de forte cobrança pela goleada sofrida para o São Paulo na última quarta-feira.

"A partir da chegada do Barroca, sabíamos que teríamos três adversários dificílimos pela frente. Os atletas fizeram uma boa partida contra o Flamengo, mas perdemos. Contra o São Paulo, não foi só o fato de ter perdido o jogo que desagradou, mas a postura e a falta de atitude. Nessa semana demos ênfase isso e saiu um pacto, um compromisso dos atletas de mudarem a atitude. E eles cumpriram esse pacto", afirmou Túlio à Botafogo TV.



Após o jogo, o dirigente concedeu entrevista coletiva no lugar do técnico Eduardo Barroca e afirmou que o Botafogo foi superior ao Internacional.

"O time teve uma postura completamente diferente, jogou melhor do que o adversário, que vinha de duas ótimas partidas contra o Boca Juniors. O compromisso deles foi digno do nosso torcedor retomar a esperança de sairmos dessa situação. Com esse comportamento que tivemos hoje, vamos sair dessa situação", garantiu.