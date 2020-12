Botafogo vive situação bem delicada no Brasileiro Ricardo Duarte / Divulgação / Internacional

Publicado 14/12/2020 09:02

Rio - A cada rodada, a situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro se complica. Após a derrota para o Internacional, em Porto Alegre, a equipe carioca chegou aos 92% de risco de rebaixamento para a Série B. Os cálculos são do matemático Tristão Garcia, divulgados no seu site "Infobola".

O tropeço diante do Colorado ainda colocou a equipe de General Severiano na última colocação da tabela. O Goiás no mesmo dia, empatou com o Grêmio e chegou aos 20 pontos, ultrapassando o Glorioso nos critérios de desempate.



No momento, a equipe carioca está a oito pontos de deixar a zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Botafogo é neste sábado contra o Coritiba, no Couto Pereira, às 21 horas.