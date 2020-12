Oswaldo de Oliveira vem para sua terceira passagem pelo Tricolor das Laranjeiras, onde teve altos e baixos Divulgação

Por MH

Publicado 14/12/2020 17:16

Depois de ganhar na Justiça o direito de ser ressarcido pelo volante Willian Arão, do Flamengo, por quebra de contrato — valores que corrigidos podem ultrapassar a casa dos R$ 7 milhões —, o Botafogo corre o risco de não ver a cor de todo esse dinheiro. Isso porque o técnico Oswaldo de Oliveira solicitou para entrar como terceira parte interessada na ação movida pelo Avinegro, segundo informações do Canal do Mandy.

O treinador cobra do clube cerca de R$ 6,5 milhões em dívidas trabalhistas pelo período em que dirigiu o time, entre as temporadas de 2012 e 2013. Em 2018, Oswaldo de Oliveira já havia tentado penhorar R$ 6,4 milhões da venda de Matheus Fernandes, hoje no Barcelona, da Espanha, para o Palmeiras.