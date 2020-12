Sede de General Severiano Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 09:27

Rio - Com problemas dentro e fora do campo, o Botafogo ganhou mais um nesta semana. A Justiça derrubou a suspensão dos pagamentos das parcelas do Ato Trabalhista pelo Botafogo por conta da pandemia da Covid-19. Com isso, o Glorioso terá 15 dias para quitar uma dívida de R$ 7,24 milhões. As informações são do portal "Esporte News Mundo".

A decisão acontece na noite da última segunda e foi da desembargadora corregedora regional Mery Bucker Caminha, da Coordenadoria de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho. Recentemente, Fluminense e Botafogo haviam passado pela mesma decisão desfavorável pela Justiça.





O valor de R$ 7,24 milhões é referente às parcelas de abril, maio, junho e julho. Caso o Glorioso não consiga fazer o pagamento, o clube pode receber a pena de cancelamento do programa de refinanciamento de dívidas. A decisão cabe recurso.