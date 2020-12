João Paulo é tratado com carinho pela torcida mesmo após a saída Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 15/12/2020 12:34

Rio - O Seattle Sounders, vice-campeão da MLS, irá adquirir o meia João Paulo, do Botafogo, em definitivo. Para ficar com o jogador, que estava emprestado pelo Glorioso até o fim do ano, os americanos irão desembolsar US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6 milhões). A informação é do site "GE".

O Seattle tentou fazer com que o clube carioca aceitasse diminuir sua pedida, em vão. O valor da compra de João Paulo foi acordado entre as duas partes em janeiro.

No início da temporada, o clube americano pagou US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6 milhões) pelo empréstimo de João Paulo até 31 de dezembro. Agora, pagará uma parcela de valor igual para tê-lo em definitivo. O Botafogo tem 40% e o Santa Cruz, ex-clube do atleta, 60%.