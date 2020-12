Matheus já defendeu a Seleção Mariana Sá / CBF

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 13:31

Rio - Uma das principais promessas da base do Botafogo, o atacante de 16 anos, Matheus Nascimento foi convocado pelo técnico André Jardine para a seleção brasileira sub-20. O centroavante estará no banco de reservas na tarde desta terça-feira, às 16h (de Brasília). O Brasil encara o Peru, na Granja Comary.

O atacante Kaio Jorge, do Santos, havia sido convocado para o quadrangular sub-20 organizado pela CBF, no entanto, o clube paulista conseguiu a liberação do jogador. Nesta quarta-feira, Kaio Jorge joga a decisão das quartas de final da Libertadores contra o Grêmio. Com isso, a promessa do Botafogo foi chamada para completar a vaga no elenco de Jardine.



Aos 16 anos, Matheus Nascimento subiu ao elenco profissional do Botafogo neste ano e assinou seu primeiro contrato profissional com o Glorioso. Pela equipe principal, o jogador fez duas partidas e ainda não balançou as redes.