Túlio Lustosa disse ter gostado da atuação, apesar da derrota Vitor Silva / Botafogo / Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 17:07

Rio - O gerente de futebol do Botafogo, Túlio Lustosa, segue confiante na recuperação da equipe no Brasileirão. Durante o programa "Os Donos da Bola" desta quarta-feira, ele revelou que teve uma conversa com os jogadores e que houve um pacto para mudar a postura.

"A responsabilidade da função é dar a cara nesse momento, mostrar ao torcedor que estamos trabalhando e empenhamos em mudar esse cenário ruim. Tivemos várias reuniões com os atletas e, após a chegada do (Eduardo) Barroca, tínhamos expectativa muito grande de fazer bons jogos contra Flamengo, São Paulo e Internacional. Infelizmente não conseguimos pontos e aquela derrota com o São Paulo foi a gota d’agua para reunirmos os atletas e termos conversa muito séria com eles e cobrar o que já tinha sido conversado e eles disseram que fariam nos jogos. A conversa foi muito séria e boa, houve esse pacto de mudança de postura, o que será fundamental para mudarmos esse cenário. A atuação contra o Inter deu fio de esperança que vamos dar a volta por cima. Esse pacto vai ser cumprido. Se tivermos 13 atuações com o mesmo comprometimento certamente poderemos mudar o cenário", afirmou.

"Eu acredito pelo nível de atuação que tivemos contra o Internacional. Os atletas voltaram a mostrar que estão acreditando. Contra o São Paulo não deu esperança em ninguém, estava esperando só o apito final para morrer. Quem morre de véspera não pode estar aqui. Quem não acreditar pede para ficar só treinando no Rio de Janeiro, não vai jogar ou viajar. Queremos atletas que acreditem, assim como eu estou acreditando e o Barroca também. O comportamento do Inter já foi de quem acredita", completou.