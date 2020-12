Marcão, motorista do Botafogo Reprodução

Por Lance

Publicado 16/12/2020 19:45

A torcida do Botafogo se mobilizou em prol de um objetivo positivo. Nesta quarta-feira, torcedores criaram uma "vaquinha" online para arrecadarem doações para ajudar Maurão, motorista do Alvinegro há mais de 20 anos e uma das figuras mais conhecidas nos corredores da sede de General Severiano e do Estádio Nilton Santos.



