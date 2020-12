Bruno Nazário será o responsável pela criação no Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por MH

Publicado 18/12/2020 19:04

Apesar de estar em um momento muito ruim com a camisa do Botafogo, o apoiador Bruno Nazário ampliará o seu vínculo de empréstimo até 30 de junho de 2021. Essa continuação em General Severiano já estava apalavrada com o Hoffenheim, da Alemanha, dono dos direitos econômicos do jogador. O seu vínculo atual vai até o próximo dia 31.

O camisa 10, que chegou ao clube apresentando um bom futebol, é o terceiro artilheiro da equipe em 2020, com seis gols marcados, mas jamais conseguiu manter uma regularidade de boas atuações. O meia disputou 40 jogos com a camisa alvinegra.