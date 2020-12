Pedro Raul Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 19/12/2020 22:58 | Atualizado 19/12/2020 23:07

Fim do jejum de vitórias. Após 68 dias e sete derrotas seguidas, o Botafogo, enfim, conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro visitou o Coritiba no Coutor Pereira e, de virada, ganhou o jogo por 2 a 1 e deixou a lanterna da tabela, ficando na 18ª colocação. O Coxa abriu o placar com Neilton, e o time carioca virou com dois gols de Pedro Raul, sendo um de pênalti.

O começo do primeiro tempo já mostraria o quanto o jogo seria difícil para o Botafogo. Antes de completar um minuto de jogo, o Coritiba quase abriu o placar. Neílton arrancou pela esquerda e tocou para Giovanni Augusto na entrada da área. Ele bateu por cima do gol, levando perigo ao goleiro Diego Cavalieri. O Alvinegro revidou e chegou perto de balançar a rede. Em escanteio cobrado por Honda, Marcelo Benevenuto mandou de cabeça, e Galdezani afastou duas vezes na área para salvar o Coxa.

Publicidade

Depois desses lances, o jogo deu uma esfriada, com os dois times visivelmente nervosos. Aos 19, lo Botafogo voltou a atacar o Coritiba. Pedro Raul entrou na área, ganhou a disputa com a zaga adversária e bateu para o gol. A bola desviou, Wilson espalmou e depois deu um tapa para fora. No lance seguinte, o Coxa voltou a assustar o Alvinegro. Neílton carregou pelo meio e arriscou de fora da área. A bola foi no canto, e Diego Cavalieri caiu para espalmar.

Na jogada seguinte, Cavalieri até tentou salvar o Botafogo, mas não conseguiu e viu a lei do ex aparecer. Em descida rápida do Coritiba, Giovanni Augusto recebeu na esquerda e tocou rasteiro para área. Neílton chegou batendo, o goleiro alvinegro pegou com o pé, mas a bola sobrou para o atacante, que chutou para estudar a rede e por fim ao jejum sem marcar desde o dia 5 de março.

Publicidade

O Botafogo sentiu o golpe após o gol sofrido e mostrou ainda mais nervosismo, com jogadores batendo boca em alguns momentos. Rafael Forster, Honda e Caio Alexandre protagonizaram alguns lances de discussão dentro do campo.

Na segunda etapa, o Coritiba adotou estratégia de jogar no contra-ataque, tentando tirar proveito da desorganização do Botafogo. Aos dez, o Alvinegro por pouco não empatou. Pedro Raul chutou de longe, a bola desviou e quase enganou o goleiro Wilson, que se recuperou bem no lance. Eduardo Barroca, logo depois, decidiu fazer duas alterações de uma vez só: saiu Warley e José Welison e entrou Lecaros e Matheus Babi, respectivamente, e o time mostrou evolução.

Publicidade

Aos 16, o Botafogo quase empatou com Honda. O japonês dominou na intermediária e mandou a bomba, e assustou o goleiro Wilson. Após o lance, o meia ao alvinegro sentiu dores musculares e pediu para ser substituído. Cícero foi acionado por Eduardo Barroca. A partir desse momento, o Alvinegro mudou da água para o vinho.

Cícero, que havia acabado de entrar, cruzou pela direita, Pedro Raul deu uma raspada no alto, e a bola foi parar no canto do goleiro Wilson. Apesar de os jogadores dentro de campo acharem que o gol tinha sido feito pelo volante, o árbitro confirmou o tento para Pedro Raul.

Publicidade

O Coritiba sentiu o gol sofrido, recuou o time e viu o Botafogo aumentar a pressão. E, aos 33 minutos, aconteceu o lance crucial do jogo. Em escanteio cobrado por Lecáros, a bola foi disputada no alto e sobrou para Forster na área. Ele chutou e desviou no braço de Matheus Sales. O árbitro, após checar o lance no Var, assinalou pênalti para o time carioca. Pedro Raul bateu bem, fez o seu segundo no jogo e virou para o Alvinegro.

Após conseguir a virada, o Botafogo soube administrar o placar, mas tomou um susto. Aos 45 minutos, o árbitro Luiz Flávio marcou pênalti para o Coritiba. Sabino pediu para bater, mas isolou a bola e a chance de empatar o confronto. A vitória que deu uma aliviada na pressão no time alvinegro que briga para sair da zona de rebaixamento. A equipe carioca volta a campo no próximo domingo para pegar o Corinthians, às 16h, no Nilton Santos, pela 27ª rodada do Brasileirão.