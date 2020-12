Honda. Coritiba x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Couto Pereira. 19 de dezembro de 2020, Curitiba, PR, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Vitor Silva/Botafogo.

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 14:12

Rio - Um exame realizado nesta segunda-feira apontou uma lesão na coxa esquerda do meia Honda, do Botafogo. Não há prazo determinado para seu retorno aos gramados. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Canal do TF".

No último sábado, Honda já havia sentindo desconforto no local na partida contra o Coritiba, no Couto Pereira. Ele deixou o campo quando o Glorioso ainda perdia por 1 a 0.



Por conta da lesão, o camisa 4 não enfrentará o Corinthians, no próximo domingo, no Estádio Nilton Santos.