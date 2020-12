O empresário Durcesio Mello é o novo presidente do Botafogo Reprodução Internet

Publicado 25/12/2020 12:30

Rio - O mandato do novo presidente do Botafogo, Durcesio Mello, começa na primeira semana de janeiro. No entanto, de acordo com o portal 'Uol', a posse do mandatário não desencadeará muitas mudanças no clube em um primeiro momento. Segundo o portal, a atual estrutura do departamento de futebol seguirá a mesma até o fim do Brasileirão, em fevereiro.

Durcesio e Vinicius Assunção, vice-presidente, já vivenciam o dia a dia do clube desde a vitória na eleição, no dia 24 de novembro, e conversam com Nelson Mufarrej, promovendo a transição gradual de poder. Mas a nova presidência entende que não é momento para mudanças bruscas que poderão se tornar um 'passo em falso' no futebol da equipe.



Uma das promessas da chapa 'Botafogo de Todos', de Durcesio e Vinícius, foi de manter o projeto de iniciar a 'Botafogo S/A'. Atualmente, o Botafogo é o 18º colocado no Brasileirão, com 23 pontos, a cinco de deixar a noza de rebaixamento. Neste domingo, o Alvinegro encara o Corinthians, no Estádio Nilton Santos, às 16h, pela 27ª rodada do torneio.