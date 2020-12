Substituto de Eduardo Coudet, Abelão não teve um recomeço animador em sua sétima passagem pelo Inter Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 25/12/2020 11:01 | Atualizado 25/12/2020 11:02

Rio Grande do Sul - Com passagem pelos quatro grande do Rio, o técnico Abel Braga não deve seguir no comando do Internacional para 2021. De acordo com o portal 'Ge.com', o novo presidente do clube gaúcho, Alessandro Barcellos, quer manter o comandante até o final do Brasileirão. Contudo, o treinador não quer permanecer no Colorado.

Abel estaria incomodado com as recentes notícias de que Miguel Ángel Ramírez, ex-téncico do Independiente del Valle, assumirá o comando do clube na próxima temporada, por isso não quer seguir no Inter. O jogo entre o Colorado e o Bahia, neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, deve ser o último do técnico na equipe.



Barcellos viajará para Salvador, onde o Inter duela contra o Bahia, para tentar convencer o treinador a ficar. O contrato entre as partes não prevê multa rescisória. Ainda segundo o portal, Ramírez, que passa férias com a família na Espanha, deve desembarcar em Porto Alegre após a virada do ano para assinar contrato de dois anos com o Inter.