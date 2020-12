Gabriel Jesus Lucas Figueiredo/CBF

Por Lance

25/12/2020

Manchester - Péssimo presente de Natal para Gabriel Jesus. Nesta sexta-feira, o Manchester City confirmou que o atacante brasileiro testou positivo para a Covid-19, e o jogador será desfalque de Pep Guardiola nos próximos dias. Além do camisa 9, o lateral-direito Kyle Walker e dois membros do estafe também deram positivo.



O Manchester City não deu informações sobre o estado de saúde dos infectados e limitou-se a dizer que todos cumprem quarentena de acordo com os protocolos da Premier League e do Reino Unido.



Já em período de isolamento, a dupla deverá ser desfalque nos jogos contra o Newcastle, Everton, Chelsea, todos pelo Campeonato Inglês. A expectativa é que os dois estejam à disposição para o clássico contra o Manchester United, no dia 6 de janeiro, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa.