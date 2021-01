Durcesio Mello Reprodução Internet

Por O Dia

Rio - Novo presidente do Botafogo, Durcesio Mello crê na permanência do Glorioso na Série A. Apesar do momento delicado em que a equipe carioca se encontra, o mandatário acredita que é possível deixar a zona de rebaixamento, mesmo faltando apenas 11 jogos para o fim do torneio.

"A minha primeira ação como presidente do Botafogo será anunciar a contratação da empresa de headhunter que vai fazer a seleção do nosso CEO, que vai ser um grande passo, um case do futebol brasileiro. E também ficarei junto ao time para motivá-los e dar todo suporte ao (Eduardo) Barroca, ao Túlio (Lustosa) e ao elenco, para fazermos nosso dever de casa, que não vamos cair, vamos ficar na Série A. Sou um grande otimista. Tenho acompanhado o Barroca, faz um trabalho sensacional, não só no campo, mas no vestiário e no motivacional. Tenho grande esperança e quase certeza que o Botafogo vai permanecer na Série A", afirmou o mandatário em entrevista à Rádio Globo.



O novo presidente também aproveitou para mandar um recado para os torcedores em relação a sua gestão que vai até o fim de 2023. "O que a torcida pode esperar, seja na Série A ou B, é uma nova gestão, moderna, profissional, com muita vontade de construir um novo Botafogo e ajudar o clube a retomar sua força esportiva e institucional. Estou ciente da responsabilidade imediata de criar condições favoráveis para a permanência na Série A", concluiu.