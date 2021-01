Caio Alexandre. Botafogo x Cuiaba pela Copa do Brasil no Estadio Nilton Santos. 27 de Outubro de 2020, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Rio - Um dos principais jogadores do Botafogo, Caio Alexandre deixou uma mensagem de esperança para os torcedores alvinegros nas redes sociais. Ao falar sobre o seu momento individual, o jogador ressaltou o fato de ter assumido a posição de titular da equipe carioca. O jovem, no entanto, admitiu o momento difícil alvinegro e prometeu muita luta para mudar a situação do Glorioso.

"2020 foi embora, um ano muito difícil para todos nós, uma doença atingiu e destruiu muitas famílias mas creio que com muita força e fé em Deus iremos seguir!! Nessa primeira foto está o meu refúgio para tudo que faço, agradeço por ter vocês em minha vida e vai ser sempre por vocês!! Agora pelo lado profissional estou realizando tudo aquilo que sonhei, no clube desde os 15 anos, hoje com muita garra, muita vontade busco sempre ajudar para o clube estar sempre no topo. A situação é complicada mas vamos fazer de tudo para reverter e ver a felicidade de todos vocês!! Vamos juntos e um 2021 repleto de bênçãos, alegria, saúde e muito sucesso para todos. Gratidão a papai do céu sempre", afirmou.

Em 2020, Caio Alexandre entrou em campo em 42 oportunidades, vestindo a camisa do Botafogo e marcou dois gols. Revelado pelo clube carioca, ele se tornou titular absoluto do Glorioso nesta temporada.