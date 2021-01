João Paulo Luciano Belford/Agência O Dia

Rio - O futuro do meia João Paulo ainda está indefinido. O Seattle Sounders, clube que o meia defendeu no último ano, deseja a contratação em definitivo do atleta, mas segundo informações do "Info Botafogo", quer pagar menos que o combinado para contratar o jogador, que pertence ao Botafogo.

O empréstimo de João Paulo ao clube dos Estados Unidos terminou na última quinta-feira, com isso, ele voltou a ser atleta alvinegro. De acordo com informações do portal, os norte-americanos querem pagar 1 milhão de dólares (R$ 5,2 milhões na atual cotação), 250 mil dólares a menos (R$ 1,3 milhão) do que o acordado entre as partes para que João Paulo se transfira em definitivo.





O Botafogo já havia deixado claro que não aceitaria um valor menor do que o combinado. O Seattle Sounders tem até o dia 15 de janeiro para exercer o direito de ficar com João Paulo em definitivo. O meia chegou ao Botafogo em 2017. Ele atuou em 119 partidas pelo clube carioca e marcou sete gols.