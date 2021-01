Nelson Mufarrej Vítor Silva/SSPress/BFR

Publicado 04/01/2021 12:32

Rio - Nelson Mufarrej encerrou o seu mandato como presidente do Botafogo. Com apenas um Campeonato Carioca na bagagem de títulos e com a equipe em uma situação delicada dentro e fora do campo, o ex-presidente fez uma autocrítica sobre a sua gestão e revelou ter alguns arrependimentos.

"Foram vários arrependimentos, especialmente pela autonomia dada a algumas pessoas. Mas prefiro guardá-los para mim ou tratar em ambiente privado, como sempre fiz. O Botafogo está saturado de polêmicas. Precisa é de soluções. Sem perder tempo", afirmou em entrevista exclusiva ao Boletim do C.E, do portal "FogãoNet".



O agora ex-presidente afirmou que deixará o clube insatisfeito com os resultados da sua gestão, porém, afirmou ter feito o melhor possível pelo clube carioca.

"É óbvio que não deixo a presidência satisfeito com o resultado. Queria muito mais. Gerir sem recursos e sob uma asfixia diária de penhoras nos impediu de dar o salto de gestão que o Botafogo precisava. O modelo atual não se sustenta mais. No meio do mandato, ficou evidente que o melhor legado que eu poderia deixar seria a concretização da S/A. Fiz o que estava ao meu alcance nesse ponto. Abri o clube para profissionais competentes e pavimentei a estrutura para tocarem o projeto em escala de prioridade. Me despi de qualquer vaidade", disse.