Durcesio Mello Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 21:56

Rio - Novo presidente do Botafogo, Durcesio Mello tomou posse na noite desta segunda-feira ao lado do vice geral Vinicius Assumpção. Em sessão solene do Conselho Deliberativo, no salão nobre de General Severiano, o mandatário falou sobre o que virá pela frente no período em que estará no comando do clube carioca.

"Os desafios são enormes, em especial pela grave crise financeira, por isso convoco a todos para nos unirmos e colocarmos o Botafogo onde merece. Queremos construir um clube profissional, com uma gestão ética. Algumas mudanças serão difíceis, mas são importantes para o novo Botafogo", afirmou.



O novo presidente fez agradecimentos ao último mandatário do clube carioca, Nelson Mufarrej e também a Carlos Augusto Montenegro, presidente do Botafogo no título do Brasileiro de 19995 e ex-membro do Comitê Executivo de Futebol, que deixou o cargo no ano passado.

"Agradeço ao Nelson Mufarrej, que não pode estar aqui por suspeita de Covid-19. Ele tem sido fantástico nesta fase de transição. Se eu tenho um sonho, é unir todos os botafoguenses, trazer todo mundo para ajudar o Botafogo. Agradeço aos sócios-proprietários que confiaram na gente para fazer um novo Botafogo e também a todos da última diretoria, que contribuíram para uma transição exemplar. Agradeço especial ao meu grande amigo Carlos Augusto Montenegro, que me ajudou a chegar aqui", disse.

Aos 65 anos, Durcesio Mello é formado em engenharia e atualmente é empresário. Sócio-proprietário desde 1994, ele nunca teve cargo no Botafogo, seja estatutário ou remunerado. No último dia 24 de novembro, em pleito com 825 eleitores, Durcesio recebeu 477 votos e foi o escolhido pelos sócios para assumir o Botafogo este ano, com a temporada do futebol ainda em andamento.

Ele assume o Glorioso em um momento muito delicado. Atualmente a equipe carioca está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com apenas 23 pontos. Fora de campo, o Glorioso vive uma situação bastante difícil na parte financeira.