João Paulo Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 11:24 | Atualizado 05/01/2021 11:27

Rio - Apesar das tentativas do Seattle Sounders, dos Estados Unidos, o Botafogo não pretende abrir mão do valor acordado por uma possível transferência de João Paulo. De acordo com informações da Super Rádio Tupi, o novo presidente alvinegro Durcesio Mello foi incisivo sobre o caso.

Publicidade

O valor acordado é de 1,25 milhão de dólares (cerca de R$ 6,6 milhões), que seriam divididos entre Botafogo (60%) e Santa Cruz (40%), detentores dos direitos econômicos do jogador. O Seattle tem até o próximo dia 15 de janeiro para exercer ou não o direito de comprá-lo e estava tentando um valor menor.



O empréstimo de João Paulo ao clube dos Estados Unidos terminou na última quinta-feira, com isso, ele voltou a ser atleta alvinegro. De acordo com informações do portal, os norte-americanos querem pagar 1 milhão de dólares (R$ 5,2 milhões na atual cotação), 250 mil dólares a menos (R$ 1,3 milhão) do que o acordado entre as partes para que João Paulo se transfira em definitivo.



João Paulo defendeu o Botafogo de 2017 a 2019. Ele atuou em 119 partidas pelo clube carioca e marcou sete gols. No futebol dos EUA, o meia foi titular na campanha do vice-campeonato da Major League Soccer, com dois gols em 23 jogos na competição.