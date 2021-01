Eduardo Barroca Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 14:36

Rio - Novo presidente do Botafogo, Durcesio Mello tem a intenção de manter Eduardo Barroca no comando da equipe carioca, independente do futuro do Glorioso no Brasileiro. O dirigente afirmou que deseja que o técnico continue no comando por pelo menos mais um ano.

"Por agora não tem como mudar nada. O técnico não vai mudar, o Barroca fica comigo um ano, dois anos, gosto muito do trabalho e acredito no trabalho dele", afirmou em entrevista ao jornal "Lance!"



O novo presidente afirmou que não pode realizar grandes mudanças no elenco devido ao calendário alterado por conta da pandemia de Covid-19. Durcesio assume o Botafogo faltando 11 rodadas para o fim do Brasileiro.

No momento, a equipe carioca está na zona de rebaixamento com apenas 23 pontos. O Glorioso faz a sua primeira partida no ano nesta quarta-feira contra o Athletico-PR, às 19h15, no Nilton Santos.