Por Venê Casagrande

Publicado 05/01/2021 13:30

Rio - O técnico Eduardo Barroca deve promover algumas mudanças no Botafogo para o duelo contra o Athletico Paranaense, na próxima quarta-feira, às 19h15, no estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As mudanças são as entradas de Bruno Nazário (recuperado da Covid-19) e Kalou nos lugares de Rafael Forster e Warley. Victor Luis, que vinha sendo aproveitado como ponta, volta à lateral esquerda. Cícero, que foi titular contra o Corinthians, segue na equipe.

Desta forma, o Botafogo deve ir a campo com Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; José Welison, Caio Alexandre e Cícero; Bruno Nazário, Kalou e Pedro Raul.