Túlio Lustosa Vitor Silva / Botafogo / Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 11:56

Rio - A imagem do ex-jogador e atual gerente de futebol do Botafogo, Túlio Lustosa, que faz parte do Muro dos ídolos do Glorioso em General Severiano foi pichada nesta quinta-feira. A atitude acontece um dia após a equipe carioca ser novamente derrotada no Campeonato Brasileiro.

O ex-jogador é responsável pela intermediação entre jogadores, comissão técnica e diretoria, além de contratações e dispensas. Além de ser pichada, pode-se ler a palavra “Lixo” pichada ao lado, em protesto contra o dirigente.



Imagem de Túlio foi pichada Reprodução / Twitter / Repórter de Pista

Túlio assumiu a função no Botafogo no dia 1º de outubro, após a demissão de Paulo Autuori como técnico. Como jogador, ele defendeu o Glorioso em duas passagens: de 2003 a 2005 e de 2007 a 2008.