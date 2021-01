Eduardo Barroca comanda treino no Botafogo Vitor Silva/BFR

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 09:58

Rio - O clássico contra o Vasco, no próximo domingo, em São Januário, tem sido tratado pela diretoria do Botafogo como o "jogo da vida" do clube. De acordo com o site "GE, os dirigentes se reuniram com os atletas para ressaltar a importância da partida e anunciaram algumas medidas, como antecipar a concentração. Os jogadores já irão para o hotel nesta sexta-feira.

Ainda segundo o portal, o presidente Durcesio de Melo e o vice, Vinicius Assumpção, têm se aproximado mais do elenco nas última semanas. A ideia dos dois é estar cada vez mais próximo para buscar alternativas que possam ajudar a equipe na luta contra o rebaixamento.

Atualmente, Botafogo e Vasco estão afastados por seis pontos na tabela. O Glorioso está na na penúltima colocação, com 23 pontos, enquanto o Cruzmaltino aparece em 16º, com 29.