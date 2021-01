Durcesio Mello Vítor Silva/Botafogo

Publicado 08/01/2021 11:26

Rio - A nova diretoria do Botafogo indicou a permanência do treinador Eduardo Barroca e do gerente de futebol Túlio Lustosa, para a próxima temporada. Apesar disso, o clube estaria perto de fechar com um novo diretor de futebol, como informa o "ge".

Durcesio Mello, presidente eleito do Botafogo, acredita que não há a chance de fazer muitas mudanças neste momento, a não ser na questão motivacional. O mandatário quer tentar dar "chacoalhada", segundo o portal.



Na última segunda-feira, o mandatário revelou que pretender manter Barroca no comando da equipe por mais dois anos, no entanto, as partes ainda não conversaram sobre a próxima temporada.

Botafogo é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, com apenas 23 pontos conquistados. Tem pela frente o Vasco, no próximo domingo, em São Januário.