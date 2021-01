Juliano Camargo Divulgação

Por Lance

Publicado 08/01/2021 16:21

O Botafogo tem estudado no mercado um nome para ser o novo diretor de futebol do clube no intuito de planejar o time para a próxima temporada, que se inicia já em fevereiro. O profissional Juliano Camargo, atualmente no Sampaio Corrêa, foi oferecido ao Glorioso e agradou os cardeais alvinegros em grande maioria.



Vale destacar que o nome de Juliano Camargo agradou, pois a equipe maranhense tem uma das menores folhas salariais da série B do Brasileirão, e segue lutando pelo acesso na oitava posição com 45 pontos. Com isso, a direção do presidente Durcesio Mello pretende contratar um profissional que saiba montar times competitivos com pouco recurso financeiro.



Dessa forma, o planejamento da diretoria alvinegra é diminuir a folha salarial do elenco para a próxima temporada, seja em qual divisão estiver. No entanto, Juliano Camargo tem outras propostas, mas cogita fechar com o alvinegro para a próxima temporada.



Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta a campo no domingo, às 20h30 (de Brasília), no clássico contra o Vasco, em São Januário. Atualmente, na penúltima posição da competição, com 23 pontos, o Glorioso necessita reencontrar o caminho das vitórias para sair do incômodo Z4 e evitar uma iminente queda.