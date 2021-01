João Paulo deixou o Botafogo no início do ano, rumo ao Seattle Sounders AFP

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 12:59

Rio - O destino do volante João Paulo parece estar longe do Botafogo. O jogador que está emprestado ao Seattle Sounders, deve permanecer na Major League Soccer, a liga norte-americana de futebol, segundo informações do repórter Nick Negrini, do site americano Pulso Sports.



Publicidade

Nick entrou em contato com um dirigente do Botafogo que afirmou que o atleta não retornará ao Brasil. João Paulo estava emprestado ao Seattle até dezembro e o clube tem a opção de compra o valor de US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 6,8 milhões).



O time tem até o dia 15 de janeiro para pagar o valor, no entanto, a equipe vem tentando negociar o valor com a diretoria alvinegra, que deixou claro que não libera o jogador por menos do acordado anteriormente.

Publicidade

Caso o negócio se concretize, o Botafogo ficará com 60% do valor (US$ 750 mil, ou R$ 4,1 milhões), enquanto o Santa Cruz detém os outros 40% dos direitos econômicos do jogador (US$ 500 mil, ou R$ R$ 2,7 milhões).