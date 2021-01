Se o Botafogo de Eduardo Barroca perder o clássico de hoje à noite, o rebaixamento à Série B será praticamente inevitável Vítor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo terá que operar praticamente um milagre para se manter na Série A do Brasileirão. De acordo com o site "Infobola", do matemático Tristão Garcia, a derrota para o Vasco por 3 a 0, no último domingo fez com que o Glorioso chegasse a 97% de chances de rebaixamento.

Os números ao longo da competição deixam a situação alvinegra ainda mais desesperadora. Ao todo, o Botafogo já coleciona 14 derrotas no Brasileirão, ou seja, 48% das partidas que disputou. Além disso, foi a equipe que menos venceu na competição, tendo conquistado os três pontos em apenas quatro oportunidades. Nos últimos dez jogos, foram nove derrotas e apenas uma vitória.

A diretoria do Botafogo tratava o clássico contra o Vasco como decisivo na luta pela permanência na Série A. Internamente, inclusive, o duelo era tratado como "jogo da vida".

O Botafogo volta a campo no próximo domingo, contra o Santos, às 16h, na Vila Belmiro.