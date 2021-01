O Botafogo de Eduardo Barroca vem em situação dificílima no Campeonato Brasileiro Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 11:30

Rio - Mesmo após a derrota por 3 a 0 para o Vasco, no último domingo, em São Januário, Eduardo Barroca ainda não jogou a toalha e acredita que o Botafogo pode permanecer na Série A. No entanto, o treinador deseja ter uma reunião com a diretoria para "tomar algumas ações" que serão importantes para o clube.

"Eu tinha conversado com a direção que esse jogo com o Vasco seria um divisor de águas na competição para que a gente pudesse pensar o planejamento de 2021 ou não. E, com esse resultado, meu interesse é voltar a conversar com a direção. Eu acho que o Botafogo tem totais condições de reverter, eu acredito como treinador e vou trabalhar muito para que isso aconteça", declarou após a partida.

Publicidade

"Mas diante do ano que foi, os desequilíbrios são muito claros, uma tentativa constante de reverter. Acho que o Botafogo, na minha visão, não pode perder mais muito tempo e precisamos imediatamente conversar sobre o nosso futuro a curto, médio e longo prazo. Então, eu devo ter essa conversa para ver o entendimento da direção sobre o que a gente conversou antes do jogo e tome algumas ações", completou.