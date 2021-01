Barroca. Internacional x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Beira Rio. 12 de dezembro de 2020, Porto Alegre, RS, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 14:23

Rio - A derrota do Botafogo por 2 a 0 para o Vasco, no domingo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, complicou ainda mais a situação do clube alvinegro numa possível fuga do rebaixamento. A equipe comandada por Eduardo Barroca tem 23 pontos, sete pontos a menos do que tinha na mesma rodada em 2014, quando foi rebaixado pela primeira vez desde a implementação do sistema de pontos corridos.

Seis anos atrás, o Botafogo abria a zona de rebaixamento com 30 pontos, um a menos do 16º colocado Vitória. No entanto, a partir disso, o clube só conquistou quatro pontos dos 27 possíveis, e na penúltima rodada, ao perder por 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, foi concretizada a sua queda. Vale lembrar, que o próximo duelo do Botafogo é justamente contra o Peixe, também na Vila, no próximo domingo.



Naquele Brasileirão, o Botafogo terminou em 19º colocado, com 34 pontos. O Palmeiras foi a primeira equipe acima da linha de corte, em 16º, com 40 pontos.