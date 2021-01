Honda. Coritiba x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Couto Pereira. 19 de dezembro de 2020, Curitiba, PR, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Vitor Silva/Botafogo.

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 16:39 | Atualizado 11/01/2021 16:40

Rio - O japonês Keisuke Honda rescindiu o contrato com o Botafogo no fim de 2021 e reuniu os amigos mais próximos do elenco para o seu adeus na tarde do dia 30 de dezembro de 2020, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O evento foi durante a folga da equipe, entre os jogos contra o Corinthians (27/12) e Athletico-PR (6/1) no Estádio Nilton Santos.



Segundo o site "Fogão Net", que teve acesso a imagens da despedida, cinco jogadores do Botafogo compareceram à despedida de Honda. Os zagueiros Marcelo Benevenuto e Rafael Foster, os volantes Caio Alexandre e Rentería, e o atacante Martheus Babi aparecem no vídeo curtindo a festa com o grupo de pagode contratado para o evento.

Honda deixou o Botafogo dizendo estar decepcionado com experiência vivida no Rio de Janeiro. No entanto, mostrou-se grato pela energia dos torcedores alvinegros. O meia alegou "motivos pessoais e profissionais" para deixar o clube. Sem clube, o japonês de 34 anos tem proposta do Portimense-POR, segundo o jornal "A Bola".