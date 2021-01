Barroca. Treino Botafogo no Estadio Nilton Santos. 05 de Janeiro de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.. Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 09:46

Rio - A Série B é uma realidade cada vez mais próxima para o Botafogo. Após a derrota para o Vasco, no último domingo, dirigentes alvinegros se reuniram para planejar o ano de 2021, já considerando a participação na segunda divisão e com a queda brusca de receita. As informações são do "UOL".

Recentemente, após a eleição de Durcésio Mello como presidente, o Botafogo formou um Grupo de Trabalho de Transição (GTT). A partir de então, foram elaborados planejamentos com o clube disputando as Séries A e B neste ano. Caso seja rebaixado, o Alvinegro sofrerá um golpe duríssimo e terá um déficit operacional de aproximadamente R$ 130 milhões.

Internamente, o rebaixamento já é tratado como uma realidade. Mesmo que as chances matemáticas ainda existam, nos bastidores não há qualquer esperança de que os atletas reverterão o quadro.

Além disso, a transformação do Botafogo em S/A também está ameaçada. Recentemente Laércio Paiva, homem-forte do projeto, decidiu não se envolver mais. Portanto, não há qualquer certeza de que o projeto para se transformar em clube-empresa acontecerá neste ano.

Para complicar ainda mais o planejamento, o Campeonato Carioca começará apenas quatro dias após o fim do Brasileirão. A ideia é disputar o Estadual com jogadores que tenham contratos mais longos e utilizá-lo para identificar as carências do elenco. Alguns atletas serão negociados para manter a folha salarial em dia.