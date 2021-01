Botafogo X Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, rodada 27. Na foto o técnico Eduardo Barroca Daniel Castelo Branco

Publicado 12/01/2021 12:01 | Atualizado 12/01/2021 12:04

Rio - Os próximos dias dos bastidores do Botafogo serão agitados. O clube vem promovendo reuniões para tratar sobre o futuro da equipe. Nesta terça-feira, Durcesio Mello, presidente alvinegro, e Eduardo Barroca, se encontraram para conversar sobre a permanência do treinador para a próxima temporada. As informações são do site "GE".

Barroca já mostrou ter vontade de continuar na equipe e ajudar o clube a planejar a temporada que começa no dia 28 de fevereiro, no entanto, as tratativas ainda não avançaram. O assunto deve ser tocado na reunião desta terça-feira, com o mandatário. A conversa é considerada fundamental e, caso não tenha a confiança da diretoria, pode optar por não permanecer.



Vale lembrar que a diretoria do Botafogo garante a permanência do treinador até o fim do Campeonato Brasileiro, e tenta agora, estender este prazo. O clube também está em busca de um novo diretor de futebol que irá auxiliar nas próximas reuniões.

A tendência é que a definição seja o quanto antes, visto que Barroca e a direção sabem que uma mudança definida apenas ao fim da competição, não dará tempo de um novo comandante planejar a temporada que se inicia uma semana depois.