Caio Alexandre vive bom momento no meio de campo alvinegro

Publicado 12/01/2021

Depois de cumprirem suspensão no clássico com o Vasco — na derrota por 3 a 0, no último domingo, em São Januário —, o zagueiro Marcelo Benevenuto, o volante Caio Alexandre e o atacante Matheus Babi estão de volta ao Botafogo para a partida contra o Santos, no próximo domingo, na Vila Belmiro. Com apenas 23 pontos, o Alvinegro está praticamente rebaixado para a Série B de 2021.

Os comandados do técnico Eduardo Barroca estão nove pontos atrás do Fortaleza, primeira equipe fora da zona da degola na Série A. Para conseguir se salvar, o Botafogo precisaria vencer pelo menos mais sete partidas para chegar aos 44 pontos.