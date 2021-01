O colombiano Rentería já pode estrear pelo Botafogo Vitor Silva/Botafogo/Divulgação

Por MH

Publicado 13/01/2021 17:53

Contratação que pouco agregou em boa qualidade ao grupo do Botafogo, o volante Rentería pode deixar o clube assim que o Campeonato Brasileiro terminar. O jogador, que tem contrato até agosto de 2022, pode fazer valer uma cláusula de rescisão unilateral assim que a competição nacional terminar. O volante de 25 anos é um dos nomes mais criticados pela torcida.

Trazido pelo técnico Paulo Autuori, hoje no comando do Athletico Paranaense, Rentería atuou poucas vezes com o então treinador. O jogador, no entanto, perdeu espaço e seu último jogo foi no dia 25 de novembro, na derrota do Botafogo por 2 a 1 para o Atlético Mineiro. Sob o comando de Eduardo Barroca ele ainda não entrou em campo.