João Paulo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 10:27

Rio - O Botafogo acertou a venda do meia João Paulo para o Seattle Sounders, clube dos Estados Unidos. As duas partes tinham até o dia 15 deste mês para finalizarem o acordo relativo ao direito de compra que a equipe norte-americana tinha em relação ao atleta, porém, a negociação foi concluída antes. As informações são do portal "FogãoNet".

Publicidade

A venda do atleta será por 1,12 milhão de dólares (cerca de R$ 6,6 milhões). Apesar disso, a transferência não significará alívio imediato para os cofres alvinegros. Segundo o site, a maior parte já está comprometida. O Santa Cruz tem direito a 40% dos direitos econômicos. Além disso, o Botafogo tem dívidas com o atleta. Há outros custos como a comissão do empresário e penhoras na negociação.





O clube dos Estados Unidos ainda tentou baixar o valor do negócio, mas o Botafogo bateu o pé e só aceitou o valor acordado inicialmente. A manutenção de João Paulo seria inviável para o Glorioso, pois o custo anual seria de cerca de R$ 2 milhões.