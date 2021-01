Estádio Nilton Santos Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 13:15

Rio - O Botafogo anunciou, nesta quinta-feira, que deixará à disposição das autoridades as sedes do clube e o Estádio Nilton Santos para atuarem como pontos de vacinação contra a Covid-19. O presidente do clube, Durcesio Mello, comentou a decisão.

"Torcida do Botafogo, espero que todos estejam tomando os cuidados necessários durante a pandemia e seguindo os protocolos de saúde. O Botafogo vai disponibilizar o Estádio Nilton Santos e todas as demais sedes para a vacinação, que será em breve. Muito obrigado e se cuidem", declarou.

Veja a nota oficial do Botafogo:

Ciente da sua responsabilidade e dever social, o Botafogo de Futebol e Regatas — através do Presidente Durcesio Mello — coloca à disposição das autoridades competentes as instalações do Estádio Nilton Santos e das demais sedes para funcionarem como pontos de vacinação na campanha de imunização contra a COVID-19.