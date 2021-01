Pai Uzeda afirma que o Botafogo continuará na Série A em 2021 Reprodução/Facebook

Por LUCIANO PAIVA

Publicado 15/01/2021 08:00 | Atualizado 15/01/2021 11:17

Rio - Em setembro do ano passado, quando Pai Sérgio cravou ao MEIA HORA que o rebaixamento do Botafogo era inevitável, a torcida alvinegra ficou desesperada com as previsões do além. Hoje, já com 98% de risco de queda — de acordo com os cálculos do site Infobola, do matemático Tristão Garcia —, a galera se agarra à previsão bem mais otimista do babalorixá Pai Uzeda, que assegura com a maior firmeza do mundo: "O Botafogo não vai cair, vai acontecer um verdadeiro milagre e o clube continuará na Série A".

Segundo o pai de santo, é preciso ter muita fé neste momento muito delicado pelo qual atravessa a equipe de General Severiano. Para não cair, o Glorioso, atual 19º colocado, com 23 pontos, precisa vencer pelo menos sete jogos para chegar aos 44, número considerado suficiente para permanecer na elite. "Olha o sete aí, um numeral forte na história do clube. O Botafogo não vai cair. Tenha fé", pede Pai Uzeda, que também disse que vai benzer as instalações alvinegras em breve.

Procurado pelo MH para comentar as declarações de Uzeda, Pai Sérgio não retornou os contatos feitos até o fechamento desta reportagem. Nas redes sociais, boa parte da galera alvinegra já sugeriu imortalizar Pai Uzeda no muro dos ídolos do clube, em frente ao casarão de General Severiano, caso de fato a equipe fique na elite nacional nesta temporada.

Enquanto isso, o técnico Eduardo Barroca segue a preparação do grupo para a partida contra o Santos, no próximo domingo, na Vila Belmiro. Será que o milagre terá mesmo início no final de semana? Acendam suas velas, torcida botafoguense.